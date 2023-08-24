Рейд в Крым. Полуостров в зоне досягаемости спецопераций армии Украины, - ГУР

Главное управление разведки провело спецоперацию в Крыму. Состоялась высадка украинского личного состава на территории временно оккупированного полуострова, которая показала, что Крым находится в зоне досягаемости для проведения таких действий нашими бойцами.

Об этом РБК-Укриїна рассказали представители ГУР Андрей Черняк и Андрей Юсов.

По словам Черняка, в рамках спецоперации был бой с использованием авиации и плавательных средств.

"Сегодня Главное управление разведки во взаимодействии с военно-морским флотом провели спецоперацию по высадке десанта на полуострове. Задача была выполнена. Противник понес потери", - рассказал Черняк.

Юсов также сообщил, что операция прошла на территории мыса Тарханкут, в населенных пунктах Маяк и Оленевка.

"Потерь среди нашего личного состава нет. В то время как противник понес потери в силах и средствах, они сейчас уточняются. Продолжается плановая работа украинских Сил безопасности и обороны", - рассказал Юсов.

Он уточнил, что украинские военные уже вернулись после спецоперации, выполнив поставленные задачи.

"Эта операция носила характер рейда. Она показала, что временно оккупированный остров не только в зоне досягаемости средств поражения украинских Сил безопасности и обороны, но и в зоне досягаемости для проведения соответствующих операций личного состава украинских защитников", - добавил Юсов.

Высадка ГУР в Крыму и "бавовна"

Напомним, сообщения о том, что украинская разведка (ГУР) высадилась в Крыму, сначала появились в СМИ.

Так, около 5 утра возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы. Впоследствии стало известно, что произошел бой в рамках спецоперации ГУР с участием плавательных средств и авиации.

Российские же источники начали придумывать свою версию. Они заявили о так называемой "украинской ДРГ", которая якобы была замечена в н. п. Оленевка в Крыму и "уничтожена".

Следует заметить, что речь идет о том же мысе, где вчера уничтожили С-400 оккупантов.

Как вчера рассказали в ГУР МО, вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".

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