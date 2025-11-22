ССО впервые сбили вертолет Ми-8 "deep strike" дроном на территории России

Силы специальных операций ВСУ во время дроновой атаки на Россию впервые сбили дроном для "deep strike" российский вертолет. Ми-8 россиян был сбит возле Кутейниково Ростовской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ССО .

В ССО отметили, что таким образом меняют правила игры: отныне украинские дроны охотятся на российские вертолеты, которые оккупанты поднимают для попыток перехватить беспилотники.

"Впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе "deep strike" дроном ССО Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов", - отметили в сообщении.

В ССО также добавили, что миссия "оставила для врага очень много вопросов". Ответы на эти вопросы знают только члены экипажа уничтоженного Ми-8, но есть нюанс.

"Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", - посмеялись над российскими оккупантами.