ССО показали эпическое уничтожение пускового района "Шахедов" в Крыму (видео)

В ночь на 28 ноября подразделения Сил специальных операций нанесли успешный удар по району хранения и запуска ударных дронов "Шахед" вблизи мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил специальных операций ВСУ.