ССО нищать піхоту РФ під Покровськом: з’явилися кадри точних ударів по ворогу

Сили спеціальних операцій продовжують стримувати наступ російських військ на підступах до Покровська.

Оператори FPV-дронів та важких бомберів 144-го Центру Сил спеціальних операцій продовжують ліквідувати ворожих піхотинців, які намагаються просочуватися до Покровська малими групами.

Злагоджена робота українських екіпажів дозволяє здійснювати точні скиди боєприпасів і скеровувати ударні "пташки" безпосередньо по російських військових.

За словами військових, ворожі підрозділи намагаються прориватися до міста як у денний, так і в нічний час, однак ССО системно зривають такі спроби.

Такі дії значно посилюють оборону та допомагають українським силам утримувати позиції на землі, відбиваючи штурми окупантів.