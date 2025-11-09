ua en ru
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

Украина, Воскресенье 09 ноября 2025 08:16
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября
Автор: Наталья Кава

Всего за прошедшие сутки вдоль всей линии фронта было зафиксировано 196 боевых столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 54 авиационных удара, применил 41 ракету и сбросил 126 управляемых бомб. Кроме этого, было привлечено для поражения 5276 дронов-камикадзе и осуществлено 4697 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых более ста - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов:

  • Николаевка, Константиновка Донецкой области;
  • Великомихайловка, Радостное Днепропетровской области;
  • Сладкое, Железнодорожное, Софиевка, Орехов Запорожской области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано 11 боевых столкновений. Противник нанес 11 авиационных ударов, всего сбросил 23 управляемые авиабомбы и совершил 169 обстрелов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Южно-Слобожанском направлении произошло 19 боевых столкновений в районах Волчанска, Волчанских Хуторов, Синельниково, Тихого и в сторону населенных пунктов Двуречанское и Колодязное.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Купянском направлении за сутки зафиксировано шесть атак оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки и Песчаного.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Лиманском направлении враг атаковал трижды, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Заречное, Дерилово и в сторону населенного пункта Коровин Яр.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Славянском направлении противник 15 раз атаковал позиции Сил обороны в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки, Выемки и Федоровки.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Краматорском направлении наши воины отбили вражеское наступление в районе Железнянского.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Константиновском направлении враг совершил девять атак вблизи Яблоновки, Щербиновки и в сторону Софиевки.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Покровском направлении наши защитники остановили 73 атаки агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Федоровка, Никаноровка, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Луч, Лисовка, Покровск, Зеленое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Котляровка, Ореховое и Филиал.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Александровском направлении Силы обороны отбили 18 вражеских штурмов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Орестополь, Сосновка, Вороное, Новониколаевка, Приволье и Красногорское.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Гуляйпольском направлении состоялось десять боестолкновений в районах населенных пунктов Успеновка и Новоуспеновское.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Ореховском направлении за прошедшие сутки произошло два боестолкновения - оккупанты пытались продвинуться вперед в районе Плавней.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку захватчиков.
Генштаб показал обновленные карты боев: ситуация по направлениям по состоянию на утро 9 ноября

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал агрессора в тылу.

Вчера ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава противника.

За минувшие сутки потери российских захватчиков составили 970 человек. Также украинские воины обезвредили пять танков, боевую бронированную машину, 19 артиллерийских систем, 440 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 8 ракет и 85 единиц автомобильной техники оккупантов.

Генштаб ВСУ Война в Украине
