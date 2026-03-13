ua en ru
"Скрытая рука Путина": как РФ помогает Ирану бить по силам США на Ближнем Востоке

15:38 13.03.2026 Пт
2 мин
Иранские тактики очень напоминают те, которые оккупанты используют в войне в Украине
aimg Валерий Ульяненко
"Скрытая рука Путина": как РФ помогает Ирану бить по силам США на Ближнем Востоке Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Иран может получать помощь от РФ для нанесения ударов по силам США и их союзников на Ближнем Востоке. Речь идет о разведывательных данных и тактической поддержке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Трамп третий раз за неделю анонсировал "очень сильный" удар по Ирану

Представители американской и западной разведки рассказали агентству, что страна-агрессор предоставляет Ирану спутниковые снимки и информацию, которая позволяет эффективнее использовать дроны во время атак.

Отмечается, что точный масштаб и регулярность оказания такой помощи пока остаются неизвестными.

"Скрытая рука" Путина

По словам министра обороны Великобритании Джона Гили, в тактике иранских ударов заметны элементы, похожие на те, которые страна-агрессор использует в войне против Украины.

"Никто не удивится, если поверит, что за некоторыми иранскими тактиками стоит скрытая рука Путина (российский диктатор Владимир Путин, - ред.)", - подчеркнул он.

По словам Гили, модели иранских атак напоминают российские атаки на города и инфраструктуру Украины.

РФ помогает Ирану

Напомним, страна-агрессор могла передавать Тегерану тактики применения ударных дронов, которые оккупанты используют во время войны против Украины.

В частности речь идет об опыте использования "Шахедов", которые, по словам западных разведчиков, смогли неожиданно эффективно преодолеть системы ПВО стран Персидского залива.

Отметим, в западных СМИ сообщают, что РФ передает Ирану информацию о расположении военных объектов США.

Благодаря этому иранские силы смогли нанести точные удары по военным объектам США, в том числе по системам управления, радарам и временным военным сооружениям.

