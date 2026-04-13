Россия заинтересована в затяжной войне США с Ираном, - Каллас

22:21 13.04.2026 Пн
РФ помогает Ирану из-за собственных скрытых мотивов
Россия заинтересована в затяжной войне США с Ираном, - Каллас

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что агрессия России против Украины является грубым нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой прес-службу Европейской службы внешней деятельности.

Оценка ситуации на глобальном уровне

Военная агрессия России против Украины рассматривается в Европейском союзе как одно из наиболее серьезных нарушений международного права за последние десятилетия.

Об этом Кая Каллас заявила во время ежегодного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного сотрудничеству между ЕС и Организацией Объединенных Наций.

"Сегодня мы наблюдаем наиболее грубое нарушение и разрушение международного права со времен Второй мировой войны", – сказала Каллас, подчеркнув, что это проявляется на фоне двух ключевых кризисов — войны РФ против Украины и конфликта на Ближнем Востоке.

Кризисы как признак изменения мирового порядка

По словам Каллас, события в Европе и на Ближнем Востоке демонстрируют отход от устоявшихся международных правил, включая принципы, закрепленные в Уставе ООН.

Она отметила, что формируется новая система международных отношений, в которой усиливается конкуренция и политика давления.

Роль России и поддержка Ирана

Каллас подчеркнула, что Россия, будучи постоянным членом Совета Безопасности ООН, нарушает свои обязательства, вторгнувшись в суверенное государство.

вторгнувшись в суверенное государство.

"Россия совершает одно из самых серьезных нарушений международного права в истории Организации Объединенных Наций, вторгнувшись в суверенную страну и игнорируя обязательства постоянного члена Совета Безопасности ООН", – заявила она.

Влияние войны на Ближнем Востоке

Дипломат также отметила, что конфликт на Ближнем Востоке вышел за рамки регионального и оказывает влияние на глобальную безопасность.

"Ее последствия ощущаются по всему миру", – сказала Каллас.

Причины интереса Кремля

По оценке представителя ЕС, Россия поддерживает Иран, в том числе предоставляя разведданные и беспилотники, поскольку продолжение конфликта отвечает ее интересам.

Речь идет о росте цен на энергоносители, истощении систем противовоздушной обороны и отвлечении внимания от войны против Украины.

Напоминаем, что специальный представитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США для проведения переговоров с представителями администрации американского президента. Сообщается, что он проводит встречи с командой Дональда Трампа, в ходе которых обсуждаются возможное мирное соглашение по Украине, а также перспективы экономического взаимодействия между США и Россией.

Отметим, что глава Кремля Владимир Путин направил подводные лодки к подводной инфраструктуре Великобритании, включая кабели и трубопроводы, однако эта операция завершилась неудачей. В Лондоне после этого открыто предупредили Москву о возможных «серьезных последствиях».

