Китай проводил тайные ядерные испытания: что говорят в США

Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас ДиНанно во время конференции по разоружению в Женеве, китайские военные готовили и провели ядерный взрыв мощностью в "сотни тонн" и применили специальные методы, чтобы снизить эффективность сейсмического мониторинга.

В США утверждают, что секретное китайское испытание состоялось 22 июня 2020 года. Оно нарушает обязательства Китая по запрету ядерных тестов.

Пекин обвинения не признал. Китайский представитель заявил, что США "раздувают миф о китайской ядерной угрозе" и перекладывают ответственность за гонку вооружений.

Заявление Вашингтона прозвучало на фоне завершения действия договора СНВ-3, который ограничивал ядерные арсеналы США и России, и активных попыток американской стороны продвинуть новое, более широкое ядерное соглашение с привлечением Китая.

В США отмечают, что двусторонние договоры больше не соответствуют реальности, поскольку Китай быстро наращивает ядерный арсенал. По оценкам Вашингтона, к 2030 году Пекин может иметь более тысячи боеголовок. Китай эти оценки отвергает и от участия в переговорах пока отказывается.