Китай проводил тайные ядерные испытания: что говорят в США

США публично обвинили Китай в тайном ядерном испытании, которое, по данным Вашингтона, Пекин провел в 2020 году, пытаясь скрыть его от международного контроля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как заявил заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Томас ДиНанно во время конференции по разоружению в Женеве, китайские военные готовили и провели ядерный взрыв мощностью в "сотни тонн" и применили специальные методы, чтобы снизить эффективность сейсмического мониторинга.
В США утверждают, что секретное китайское испытание состоялось 22 июня 2020 года. Оно нарушает обязательства Китая по запрету ядерных тестов.
Пекин обвинения не признал. Китайский представитель заявил, что США "раздувают миф о китайской ядерной угрозе" и перекладывают ответственность за гонку вооружений.
Заявление Вашингтона прозвучало на фоне завершения действия договора СНВ-3, который ограничивал ядерные арсеналы США и России, и активных попыток американской стороны продвинуть новое, более широкое ядерное соглашение с привлечением Китая.
В США отмечают, что двусторонние договоры больше не соответствуют реальности, поскольку Китай быстро наращивает ядерный арсенал. По оценкам Вашингтона, к 2030 году Пекин может иметь более тысячи боеголовок. Китай эти оценки отвергает и от участия в переговорах пока отказывается.
Отметим, президент США Дональд Трамп 5 февраля публично заявил, что России и Соединенным Штатам стоит заключить "новое соглашение" вместо Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). При этом сам договор именно в этот день прекратил действие.
Президент США еще во время первого своего срока в Белом доме называл заключенный в 2010 году СНВ-3 "плохой сделкой". В соглашении не учитывался ядерный арсенал Китая: между тем, по данным СМИ и экспертов, Пекин хочет иметь не менее 1000 боеголовок до 2030 года.
