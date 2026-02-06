Китай проводив таємні ядерні випробування: що кажуть в США

Як заявив заступник держсекретаря США з контролю над озброєннями Томас ДіНанно під час конференції з роззброєння в Женеві, китайські військові готували та провели ядерний вибух потужністю в "сотні тонн" і застосували спеціальні методи, щоб знизити ефективність сейсмічного моніторингу.

У США стверджують, що секретне китайське випробування відбулося 22 червня 2020 року. Воно порушує зобов’язання Китаю щодо заборони ядерних тестів.

Пекін звинувачення не визнав. Китайський представник заявив, що США "роздмухують міф про китайську ядерну загрозу" та перекладають відповідальність за гонку озброєнь.

Заява Вашингтона пролунала на тлі завершення дії договору СНО-3, який обмежував ядерні арсенали США та Росії, і активних спроб американської сторони просунути нову, ширшу ядерну угоду із залученням Китаю.

У США наголошують, що двосторонні договори більше не відповідають реальності, оскільки Китай швидко нарощує ядерний арсенал. За оцінками Вашингтона, до 2030 року Пекін може мати понад тисячу боєголовок. Китай ці оцінки відкидає і від участі в переговорах наразі відмовляється.