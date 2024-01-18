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США уличили Иран во лжи за отрицание поставок "Шахедов" России

Вашингтон, Четверг 18 января 2024 03:52
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США уличили Иран во лжи за отрицание поставок "Шахедов" России Фото: США обвинили Иран во лжи из-за отрицания передачи "Шахедов" России (Wikipedia)
Автор: Валерий Савицкий

Государственный департамент США в очередной раз обвинил Иран в распространении лжи. Режим этой страны не признает своей причастности к войне Кремля против Украины и отрицает поставки России ударных дронов-камикадзе, бьющих по мирным украинским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя внешнеполитического ведомства США Мэтью Миллера.

"Это, очевидно, неправда, и доказательства говорят сами за себя", - сказал он.

Поставки ударных дронов Ирана в Россию

С осени 2022 года Россия начала массово использовать дроны-камикадзе Shahed 131/136 иранского производства, а также российские аналоги этого оружия с названием "Герань".

В декабре Россия получила от Ирана 250 единиц дронов-камикадзе Shahed.

В то же время министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан отрицает, что Иран поставлял в РФ беспилотники или ракеты для войны против Украины.

Европейский Союз решил ввести новые ограничения против Ирана за поставки дронов в Россию. В санкционный список внесли иранских военных, бизнесменов и компании.

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