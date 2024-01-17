ua en ru
Ср, 17 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Иран снова цинично отрицает передачу дронов РФ: технологии могли скопировать

Иран, Среда 17 января 2024 17:15
UA EN RU
Иран снова цинично отрицает передачу дронов РФ: технологии могли скопировать Фото: Иран отрицает России дронов или ракет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан отрицает, что Иран поставлял в Российскую Федерацию любые беспилотники или ракеты, которые были использованы против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Министр иностранных дел Ирана заявил, что их технологии якобы могли быть скопированы другими государствами.

Он также отметил, что Иран несколько раз спрашивал Россию, использовала ли она оружие иранского производства против Украины, и Россия ответила, что нет.

Напомним, что в прошлом месяце Россия получила от Ирана еще одну партию иранских дронов-камикадзе. В общей сложности страна-агрессор получила 250 "Шахедов".

Также мы сообщали, что Евросоюз принял решение ввести новые ограничения против Ирана за поставку дронов в Россию. В санкционный список были внесены иранские военные, бизнесмены и компании.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Иран Война России против Украины
NEWS
Пакет на 50 миллиардов. Как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето
Пакет на 50 миллиардов. Как ЕС договаривается по Украине и лишат ли Орбана права вето
DAILY
"Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина "Когда взойдет украинское солнце". Как Россия поглотила Чечню и есть ли шанс на возмездие