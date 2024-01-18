США звинуватили Іран у брехні через заперечення постачання "Шахедів" Росії

Державний департамент США вкотре звинуватив Іран у поширенні брехні. Режим цієї держави не визнає своєї причетності до війни Кремля проти України і заперечує постачання Росії ударних дронів-камікадзе, що б’ють по мирних українських містах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника зовнішньополітичного відомства США Метью Міллера.

"Це, вочевидь, неправда, і докази говорять самі за себе", - сказав він.

Постачання ударних дронів Ірану до Росії

З осені 2022 року Росія почала масово використовувати дрони-камікадзе Shahed 131/136 іранського виробництва, а також російські аналоги цієї зброї під назвою "Герань".

У грудні Росія отримала від Ірану 250 одиниць дронів-камікадзе Shahed.

Водночас міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахіан заперечив, що Іран постачав до РФ безпілотники або ракети для війни проти України.

Європейський Союз вирішив запровадити нові обмеження проти Ірану за постачання дронів до Росії. До санкційного списку внесли іранських військових, бізнесменів та компанії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.