Сенат рассмотрит соглашение о финансировании Украины на следующей неделе, - Макконнелл

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ожидает, что сенаторы рассмотрят двухпартийное соглашение по финансированию Украины и безопасности границ на следующей неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По его словам, повестку дня Сената контролируют демократы. В то же время, он уверен, что участники переговоров обнародуют соглашение о безопасности границ в ближайшие несколько дней.

"Я предполагаю, что мы, скорее всего, рассмотрим этот вопрос в Сенате на следующей неделе", - сказал Макконнелл.

Лидеры Республиканской партии отмечают, что камнем преткновения остается разногласие касательно полномочий президента Джо Байдена на условно-досрочное освобождение мигрантов, задержанных на южной границе страны.

В то же время, по словам Макконнелла, республиканские законодатели не должны упустить возможность принять пакет законов, направленных на устранение угроз национальной безопасности, реформирование законодательства о предоставлении убежища и полномочий администрации по высылке мигрантов из страны.

"Это уникальная возможность достичь чего-то в разделенном правительстве, чего не было бы при едином правительстве", - сказал лидер республиканцев в Сенате.

Макконнелл также признал, что администрации Байдена и демократам в Сенате придется уступить в вопросе условно-досрочного освобождения нелегальных мигрантов, но выразил уверенность, что обе стороны, в конце концов, найдут компромисс.

"Мы надеемся получить надежный пакет по границе. Я ожидаю, что он будет перед нами на следующей неделе", - сказал он.

В то же время, Маккконнелл не исключил, что даже если республиканцы получат контроль над Белым домом, Сенатом и Палатой представителей после выборов 2024 года, они, скорее всего, не смогут провести реформы в сфере безопасности границ, поскольку демократы заблокируют их в Сенате, где для принятия большинства законов необходимы 60 голосов.

Соглашение ближе, чем когда-либо

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер поддержал уверенность Макконнелла в скорейшем достижении соглашения, заявив, что "мы ближе, чем когда-либо были".

"Впервые я настроен оптимистично. Впервые я думаю, что шансов на заключение сделки в Сенате больше, чем на то, что она не будет заключена", - сказал он и добавил, что "это хорошая новость".

По словам Шумера, демократы в Сенате устроили своему главному переговорщику, сенатору Крису Мерфи, "бурные аплодисменты" за приближение одобрения пакета к завершению переговоров.

"Принятие дополнительного пакета - одна из самых трудных вещей, которые Сенат делал за долгое время, но мы должны завершить эту работу. Украина уже страдает от нехватки вооружений, и если Украина капитулирует, мы будем страдать от последствий не месяцами, а годами", - сказал он

В то же время, Макконнелл признал, что республиканцы в Сенате не уверены, сможет ли любое двухпартийное соглашение пройти через Палату представителей, где спикер республиканец Майк Джонсон находится под постоянным давлением консервативных коллег.

"Я не знаю, что сделает Палата представителей. Мы работаем над тем, чтобы попытаться вывести из Сената пакет, который бы касался национальной безопасности и безопасности границ способом, который заслуживает доверия", - сказал Макконнелл.

Пакет будет включать более 60 млрд долларов помощи для Украины, 14 млрд долларов для Израиля и 14 млрд долларов на помощь в охране границы и защиты от мигрантов, прибывающих в страну с Юга.

Проблемы с одобрением финпомощи США для Украины

За последние несколько месяцев в Палате представителей и Сенате американского Конгресса разгорелась политическая война между демократами и республиканцами из-за законопроекта по оказанию финансовой помощи Украине и другим союзникам.

В конце октября в США оставалось более 5,4 млрд долларов на военную помощь Украине.

Президент США Джо Байден 20 октября 2023 года подал в Конгресс законопроект, предусматривающий выделение 106 млрд долларов на помощь Израилю и Украине, а также на укрепление оборонно-промышленного комплекса. Из этой суммы 61,3 млрд долларов предлагалось выделить на Украину, а 14,3 млрд долларов - на Израиль.

Однако 6 декабря Сенат заблокировал начало дебатов по этому документу. Республиканцы верхней палаты Конгресса отказались поддерживать законопроект. Они требуют, чтобы Белый дом внес в документ более радикальные предложения по защите границы США с Мексикой.

12 января в Белом доме заявили, что финпомощь Украине приостановлена до одобрения Конгрессом нового пакета финансирования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.