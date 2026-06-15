RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

США сосредоточились на Украине после заключения сделки с Ираном, - Трамп

19:33 15.06.2026 Пн
2 мин
Президент США оценил последние разговоры с Зеленским и Путиным
aimg Иван Носальский
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

После завершения войны с Ираном фокус США сместился на достижение мира между Украиной и Россией.

Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По словам Трампа, вчера, 14 июня, он провел очень хорошие телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.

"Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижения мира - ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном - ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", - подчеркнул президент.

По его словам, каждый месяц на войне России против Украины "погибают 25 тысяч человек", в основном солдаты, и этого "не должно происходить".

Читайте также: Окно для дипломатии по Украине может открыться впервые, - Мерц

Разговор Зеленского с Трампом

Напомним, вчера, 14 июня, источник РБК-Украина сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

По словам собеседника издания, разговор продлился около 30 минут. Были затронуты все самые важные темы.

Сам Зеленский позже также подтвердил, что у них с Трампом был звонок. По словам главы украинского государства, обсуждалась идеи, как приблизить мир между Украиной и РФ уже сейчас.

При этом лидеры договорились о личной встрече на полях саммита G7.

К слову, украинская сторона также предлагала Кремлю организовать встречу Зеленского и российского диктатора Владимира Путина во время саммита G7, но в Москве не дали адекватный ответ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДональд ТрампМирные переговорыВойна в Украине