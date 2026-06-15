США сосредоточились на Украине после заключения сделки с Ираном, - Трамп

После завершения войны с Ираном фокус США сместился на достижение мира между Украиной и Россией.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Трампа, вчера, 14 июня, он провел очень хорошие телефонные разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным.
"Как мне кажется, мы, возможно, сможем что-то сделать в этом вопросе (достижения мира - ред.). Действительно сможем. Думаю, они оба открыты к этому. Теперь, когда это завершено (речь о войне с Ираном - ред.), мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли довести дело до конца", - подчеркнул президент.
По его словам, каждый месяц на войне России против Украины "погибают 25 тысяч человек", в основном солдаты, и этого "не должно происходить".
Напомним, вчера, 14 июня, источник РБК-Украина сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.
По словам собеседника издания, разговор продлился около 30 минут. Были затронуты все самые важные темы.
Сам Зеленский позже также подтвердил, что у них с Трампом был звонок. По словам главы украинского государства, обсуждалась идеи, как приблизить мир между Украиной и РФ уже сейчас.
При этом лидеры договорились о личной встрече на полях саммита G7.
К слову, украинская сторона также предлагала Кремлю организовать встречу Зеленского и российского диктатора Владимира Путина во время саммита G7, но в Москве не дали адекватный ответ.