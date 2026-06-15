UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

США зосередилися на Україні після укладення угоди з Іраном, - Трамп

19:33 15.06.2026 Пн
2 хв
Президент США оцінив останні розмови із Зеленським та Путіним
aimg Іван Носальський
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Після завершення війни з Іраном США зосередилися на досягненні миру між Україною та Росією.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.

За словами Трампа, вчора, 14 червня, він провів дуже плідні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

"Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні (досягнення миру - ред.). Дійсно зможемо. Думаю, вони обоє відкриті до цього. Тепер, коли це завершено (мова про війну з Іраном - ред.), ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", - підкреслив президент.

За його словами, щомісяця у війні Росії проти України "гинуть 25 тисяч людей", переважно солдати, і цього "не повинно відбуватися".

Читайте також: Вікно для дипломатії по Україні може відкритися вперше, - Мерц

Розмова Зеленського з Трампом

Нагадаємо, вчора, 14 червня, джерело РБК-Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.

За словами співрозмовника видання, розмова тривала близько 30 хвилин. Були порушені всі найважливіші теми.

Сам Зеленський пізніше також підтвердив, що у них із Трампом був дзвінок. За словами глави української держави, обговорювали ідеї, як наблизити мир між Україною та РФ уже зараз.

Лідери домовилися про особисту зустріч на полях саміту G7.

До речі, українська сторона також пропонувала Кремлю організувати зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна під час саміту G7, але у Москві не дали адекватної відповіді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінСполучені Штати АмерикиДональд ТрампМирні переговориВійна в Україні