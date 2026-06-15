США зосередилися на Україні після укладення угоди з Іраном, - Трамп

Після завершення війни з Іраном США зосередилися на досягненні миру між Україною та Росією.
Як повідомляє РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном.
За словами Трампа, вчора, 14 червня, він провів дуже плідні телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
"Як мені здається, ми, можливо, зможемо щось зробити в цьому питанні (досягнення миру - ред.). Дійсно зможемо. Думаю, вони обоє відкриті до цього. Тепер, коли це завершено (мова про війну з Іраном - ред.), ми зосередимося на цьому і подивимося, чи зможемо довести справу до кінця", - підкреслив президент.
За його словами, щомісяця у війні Росії проти України "гинуть 25 тисяч людей", переважно солдати, і цього "не повинно відбуватися".
Нагадаємо, вчора, 14 червня, джерело РБК-Україна повідомило, що президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову.
За словами співрозмовника видання, розмова тривала близько 30 хвилин. Були порушені всі найважливіші теми.
Сам Зеленський пізніше також підтвердив, що у них із Трампом був дзвінок. За словами глави української держави, обговорювали ідеї, як наблизити мир між Україною та РФ уже зараз.
Лідери домовилися про особисту зустріч на полях саміту G7.
До речі, українська сторона також пропонувала Кремлю організувати зустріч Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна під час саміту G7, але у Москві не дали адекватної відповіді.