США не против, чтобы Россия и другие страны поставляли на Кубу нефть, - Трамп

08:00 30.03.2026 Пн
2 мин
Одноразовая поставка нефти Кубу не спасет
aimg Эдуард Ткач
США не против, чтобы Россия и другие страны поставляли на Кубу нефть, - Трамп

Президент США Дональд Трамп дал понять, что Вашингтон не возражает против того, чтобы страны, включая Россию, поставляли на Кубу нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Во время общения с прессой у Трампа спросили, правдива ли информация в СМИ о том, что США позволят российскому танкеру доставить нефть на Кубу.

"У нас там есть танкер. Если кто-то хочет доставить нефть - мы не против, им нужно выживать. Я сказал: "Если какая-то страна хочет отправить нефть на Кубу - у меня нет возражений"", - ответил президент США.

На вопрос, помогает ли это главе Кремля Владимиру Путину, Трамп сказал, что диктатор РФ теряет одну поставку (вероятно, имеется ввиду, что РФ на этом не заработает). Также выгоды не будет и для Кубы.

"Пусть отправляют, если хотят. Это не повлияет на ситуацию. Куба фактически завершена как государство. У них плохое руководство. И одна поставка нефти ничего не изменит", - говорит американский лидер.

Резюмируя Трамп добавил, что предпочел бы позволить эту поставку, так как "людям нужны тепло и электричество".

Что предшествовало

Напомним, что Куба критические зависима от поставок нефти, так как благодаря нефти у страны есть свет. Однако остров уже три месяца не получает ресурсы на фоне давления со стороны США, из-за чего в стране неоднократно возникали блэкауты.

Буквально пару недель назад в СМИ появилась информация, что танкер "Анатолий Колодкин" направляется в сторону Кубы, транспортируя около 730 тысяч баррелей российской нефти.

Уже через несколько дней СМИ написали, что танкер с российским дизельным топливом, который направлялся на Кубу, изменил свое место назначения на Тринидад и Табаго после замечания США.

Сегодня ночью NYT сообщило, что береговая охрана США разрешила танкеру РФ с нефтью добраться до Кубы. Судно должно прибыть в пункт назначения ко вторнику.

