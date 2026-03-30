РФ доставила в "Атлантиду" первую партию нефти: кому на самом деле предназначался груз топлива

Российская нефть попала на Кубу после того, как Трамп разрешил такие поставки, ослабив топливное эмбарго. Сам танкер указал свое место назначения как "Атлантида".

Согласно сообщению портала, российский танкер "Анатолий Колодкин" шел к Кубе восемь дней постоянно скрывая истинную конечную точку плавания. Во время пересечения Атлантики устройство автоматической идентификации (AIS) указывало странный пункт назначения - "Атлантида".

В порт пришел груз в 730 000 тонн сырой нефти, которая должна облегчить энергетический кризис после введенного США эмбарго. Однако учитывая гуманитарный кризис на острове Трамп заявил, что не против такого шага со стороны РФ, ведь это не принесет Кремлю значительного заработка, а Кубе - спасения от блэкаутов.

"Пусть отправляют, если хотят. Это не повлияет на ситуацию. Куба фактически завершена как государство. У них плохое руководство. И одна поставка нефти ничего не изменит", - заявил президент США.

Какая ситуация сейчас на Кубе

Из-за эмбарго страна переживает настоящую гуманитарную катастрофу. Остров страдает от постоянного отключения электроэнергии, а без нее не работают помпы, которые качают воду, поэтому кроме света есть перебои с водоснабжением. Куба уже три месяца остается без нефти, а без света - более 10 миллионов человек.

Позиция Кремля и Гаваны

Москва открыто поддерживает режим президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Кремль обещает и дальше периодически отправлять свои танкеры с нефтью в страну, но вряд ли будут на этом зарабатывать, ведь для РФ это "гуманитарная миссия"

В Москве подтвердили, что отправили свой танкер именно с разрешения США и акцентировали, что поставки продолжатся.

"Этот вопрос действительно был поднят заранее во время контактов с нашими американскими партнерами", - сказал представитель Кремля Песков.

Прогнозы аналитиков: танкеры РФ не помогут

Эксперты не советуют кубинцам радоваться преждевременно, ведь два и даже три танкера из РФ не решат системных проблем, отмечает специализированный морской портал Maritime-Executive.

Во-первых, Кубе нужно от 15 до 20 дней, чтобы превратить сырую нефть в топливо. Еще до 10 дней уйдет на доставку топлива в регионы. Произведенного дизеля хватит либо для генераторов, либо для общественного транспорта, либо для тракторов на полях.

Аналитики ожидают, что этот груз даст примерно 250 000 баррелей дизельного топлива. Кубы ежедневно нуждается в около 100 тысяч баррелей нефти, но обеспечивает себя лишь частично. Для экономики Кубы российский танкер - это лишь короткая передышка, заключают эксперты.