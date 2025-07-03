США изменили приоритеты в поставках оружия не только для Украины, - CBS

США ограничили поставки военной помощи не только Украине. Другие государства также потеряли приоритет на получение американского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Чиновник не назвал эти страны и не сказал, как долго может длиться пауза в некоторых поставках оружия в Украину.

"Хотя информация о паузе по Украине просочилась в СМИ, представитель Белого дома заявил, что некоторые другие страны также были "переклассифицированы", то есть они были лишены приоритетов для получения оружия и боеприпасов из США", - сообщает издание.

Чиновник пояснил, что осмотр был проведен, чтобы убедиться, что Пентагон при предыдущей администрации "предоставлял приоритет потребностям Америки".

Чиновник Белого дома отметил, что приостановление поставок оружия в Украину является частью более широкой оценки, которую проводит Пентагон. Оценку начали количество недель назад по указанию президента США Дональда Трампа.

США приостановили помощь Украине

Западные медиа накануне сообщили о прекращении поставок военной помощи Украине со стороны США. Эту информацию впоследствии подтвердил Белый дом, объяснив решение тем, что на первом месте должны быть интересы Америки.

По данным СМИ, Соединенные Штаты временно остановили поставки артиллерийских снарядов, ракет Stinger, ракет для Patriot и не только. Издание WSJ уточнило, что речь идет, в том числе, и об оружии, которое уже хранится на складах в Польше.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры с Вашингтоном относительно деталей поставки оборонной поддержки.

При этом в Госдепе США отмечают, что не останавливали все поставки оружия Украине.

Больше о ситуации с поставками помощи - в материале РБК-Украина.

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