США змінили пріоритети у постачанні зброї не тільки для України, - CBS

Фото: США обмежили військову допомогу не тільки Україні (MCSN Timothy A. Hazel)

США обмежили постачання військової допомоги не лише Україні. Інші держави також втратили пріоритет на отримання американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

Посадовець Білого дому зазначив, що призупинення постачання зброї до України є частиною ширшої оцінки, яку проводить Пентагон. Оцінку розпочали кількість тижнів тому за вказівкою президента США Дональда Трампа. Посадовець пояснив, що огляд було проведено, щоб переконатися, що Пентагон за попередньої адміністрації "надавав пріоритет потребам Америки". "Хоча інформація про паузу щодо України просочилася до ЗМІ, представник Білого дому заявив, що деякі інші країни також були "перекласифіковані", тобто вони були позбавлені пріоритетів для отримання зброї та боєприпасів зі США", - повідомляє видання. Посадовець не назвав ці країни та не сказав, як довго може тривати пауза в деяких постачаннях зброї до України.