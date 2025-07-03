США змінили пріоритети у постачанні зброї не тільки для України, - CBS
США обмежили постачання військової допомоги не лише Україні. Інші держави також втратили пріоритет на отримання американської зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Посадовець Білого дому зазначив, що призупинення постачання зброї до України є частиною ширшої оцінки, яку проводить Пентагон. Оцінку розпочали кількість тижнів тому за вказівкою президента США Дональда Трампа.
Посадовець пояснив, що огляд було проведено, щоб переконатися, що Пентагон за попередньої адміністрації "надавав пріоритет потребам Америки".
"Хоча інформація про паузу щодо України просочилася до ЗМІ, представник Білого дому заявив, що деякі інші країни також були "перекласифіковані", тобто вони були позбавлені пріоритетів для отримання зброї та боєприпасів зі США", - повідомляє видання.
Посадовець не назвав ці країни та не сказав, як довго може тривати пауза в деяких постачаннях зброї до України.
США призупинили допомогу Україні
Західні медіа напередодні повідомили про припинення постачання військової допомоги Україні з боку США. Цю інформацію згодом підтвердив Білий дім, пояснивши рішення тим, що на першому місці мають бути інтереси Америки.
За даними ЗМІ, Сполучені Штати тимчасово зупинили постачання артилерійських снарядів, ракет Stinger, ракет для Patriot і не тільки. Видання WSJ уточнило, що йдеться, зокрема, і про зброю, яка вже зберігається на складах у Польщі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна веде переговори з Вашингтоном щодо деталей постачання оборонної підтримки.
При цьому у Держдепі США наголошують, що не зупиняли всі постачання зброї Україні.
Більше про ситуацію з постачанням допомоги - в матеріалі РБК-Україна.
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