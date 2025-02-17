США сыграют свою роль в гарантиях безопасности для Украины, - сенатор

Гарантии безопасности для Украины можно обеспечить разными способами. В этом вопросе свою роль сыграют США и Европа.

Как передает корреспондент РБК-Украина , об этом во время визита в Киев заявила американский сенатор Джинн Шейхин.

"Я думаю, что эти гарантии безопасности могут быть реализованы разными способами. Это часть того, о чем будут идти переговоры. И я думаю, что Соединенные Штаты сыграют в этом свою роль. Я думаю, что Европа будет играть определенную роль, но это окончательно решат переговоры", - отметила она.

В свою очередь сенатор Том Тиллис выразил надежду, что Украина будет передовой и центральной частью мирных переговоров, чтобы результат был стойким.

"У нас 52 страны принимают участие в Рамштайнском процессе, 32 страны являются членами НАТО. Я думаю, что все они могли бы сыграть свою роль в поддержке мира и восстановлении Украины", - сказал Тиллис.