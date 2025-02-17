США сыграют свою роль в гарантиях безопасности для Украины, - сенатор
Гарантии безопасности для Украины можно обеспечить разными способами. В этом вопросе свою роль сыграют США и Европа.
Как передает корреспондент РБК-Украина, об этом во время визита в Киев заявила американский сенатор Джинн Шейхин.
"Я думаю, что эти гарантии безопасности могут быть реализованы разными способами. Это часть того, о чем будут идти переговоры. И я думаю, что Соединенные Штаты сыграют в этом свою роль. Я думаю, что Европа будет играть определенную роль, но это окончательно решат переговоры", - отметила она.
В свою очередь сенатор Том Тиллис выразил надежду, что Украина будет передовой и центральной частью мирных переговоров, чтобы результат был стойким.
"У нас 52 страны принимают участие в Рамштайнском процессе, 32 страны являются членами НАТО. Я думаю, что все они могли бы сыграть свою роль в поддержке мира и восстановлении Украины", - сказал Тиллис.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, ранее советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Волц отмечал, что президент Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины, но гарантиями безопасности должны заниматься страны Европы.
При этом сейчас в Европе активно обсуждается вопрос отправки в Украину миротворцев. По данным The Washington Post, европейские страны могут выделить для этого до 30 тысяч военных.
Также, как пишет The Economist, в США предлагают отправить в Украину миротворцев из Бразилии и Китая.
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