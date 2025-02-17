США зіграють свою роль у гарантіях безпеки для України, - сенатор
Гарантії безпеки для України можна забезпечити різними способами. У цьому питанні свою роль зіграють США і Європа.
Як передає кореспондент РБК-Україна, про це під час візиту до Києва заявила американський сенатор Джинн Шейхін.
"Я думаю, що ці гарантії безпеки можуть бути реалізовані різними способами. Це частина того, про що йтимуть переговори. І я думаю, що Сполучені Штати зіграють у цьому свою роль. Я думаю, що Європа відіграватиме певну роль, але це остаточно вирішать переговори", - зазначила вона.
Своєю чергою сенатор Том Тілліс висловив сподівання, що Україна буде передовою і центральною частиною мирних перемовин, щоб результат був стійким.
"У нас 52 країни беруть участь у Рамштайнському процесі, 32 країни є членами НАТО. Я думаю, що всі вони могли б зіграти свою роль у підтримці миру і відновленні України", - сказав Тілліс.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц зазначав, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантіями безпеки мають займатися країни Європи.
При цьому зараз у Європі активно обговорюють питання відправки в Україну миротворців. За даними The Washington Post, європейські країни можуть виділити для цього до 30 тисяч військових.
Також, як пише The Economist, у США пропонують відправити в Україну миротворців із Бразилії та Китаю.
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