В США заявляли о "готовности Путина к миру", но он выбирает баллистику, - Зеленский
Российский диктатор Владимир Путин выбирает атаковать Украину вместо того, чтобы договариваться о прекращении огня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства отметил, что в Киеве на нескольких локациях весь день продолжались спасательные работы после российского удара, в ходе которого враг применил почти 600 беспилотников и 31 ракету, в том числе баллистические.
По состоянию на сейчас известно о 19 погибших мирных жителей, среди которых четверо детей.
Зеленский подчеркнул, что такой удар демонстрирует желание России воевать и наносить удары не только по украинцам, но и по всем, кто хочет мира, в том числе Европе и президенту США Дональду Трампу.
"В Вашингтоне мы слышали, что Путин якобы готов к окончанию войны - к встрече на уровне лидеров и решению ключевых вопросов. Но он выбирает баллистику вместо каких-либо реальных шагов к миру. Он убивает детей, чтобы не говорить о том, когда и как будет мир. Проблема в том, что он не боится вот так бить по тем лидерам, которым он что-то обещает", - добавил президент.
По его словам, необходим четкий ответ мира на такое зло. Поскольку нет дедлайнов, которые Путин бы не сорвал, и нет таких дипломатических возможностей, которые не были бы испорчены из-за РФ.
"Нужны санкции. Нужны тарифы на спонсирующих эту войну", - отметил Зеленский.
Что говорят в США о Путине
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже несколько раз заявлял о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет завершить войну.
В частности, соответствующее заявление американский лидер делал даже 7 марта - в день, когда россияне нанесли по Украине массированный удар.
При этом вчера, 27 августа, спецпредставитель президента США на Ближнем Востоке Стив Уиткофф, который несколько раз встречался с Путиным, также заявил, что глава Кремля "выразил желание" завершить войну против Украины.