У США заявляли про "готовність Путіна до миру", але він обирає балістику, - Зеленський

Київ, Четвер 28 серпня 2025 20:50
У США заявляли про "готовність Путіна до миру", але він обирає балістику, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін обирає атакувати Україну замість того, щоб домовлятися про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що в Києві на кількох локаціях увесь день тривали рятувальні роботи після російського удару, під час якого ворог застосував майже 600 безпілотників і 31 ракету, зокрема балістичні.

Станом на зараз відомо про 19 загиблих мирних жителів, серед яких четверо дітей.

Зеленський наголосив, що такий удар демонструє бажання Росії воювати і завдавати ударів не лише по українцях, а й по всіх, хто прагне миру, зокрема по Європі та президенту США Дональду Трампу.

"У Вашингтоні ми чули, що Путін нібито готовий до закінчення війни - до зустрічі на рівні лідерів і вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє", - додав президент.

За його словами, необхідна чітка відповідь світу на таке зло. Оскільки немає дедлайнів, які Путін би не зірвав, і немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через РФ.

"Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", - зазначив Зеленський.

Що говорять у США про Путіна

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп уже кілька разів заявляв про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче завершити війну.

Зокрема, відповідну заяву американський лідер робив навіть 7 березня - у день, коли росіяни завдали по Україні масованого удару.

При цьому вчора, 27 серпня, спецпредставник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф, який кілька разів зустрічався з Путіним, також заявив, що глава Кремля "висловив бажання" завершити війну проти України.

