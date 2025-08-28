У США заявляли про "готовність Путіна до миру", але він обирає балістику, - Зеленський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова держави зазначив, що в Києві на кількох локаціях увесь день тривали рятувальні роботи після російського удару, під час якого ворог застосував майже 600 безпілотників і 31 ракету, зокрема балістичні.

Станом на зараз відомо про 19 загиблих мирних жителів, серед яких четверо дітей.

Зеленський наголосив, що такий удар демонструє бажання Росії воювати і завдавати ударів не лише по українцях, а й по всіх, хто прагне миру, зокрема по Європі та президенту США Дональду Трампу.

"У Вашингтоні ми чули, що Путін нібито готовий до закінчення війни - до зустрічі на рівні лідерів і вирішення ключових питань. Але він обирає балістику замість будь-яких реальних кроків до миру. Він вбиває дітей, щоб не говорити про те, коли і як буде мир. Проблема в тому, що він не боїться ось так бити по тих лідерах, яким він щось обіцяє", - додав президент.

За його словами, необхідна чітка відповідь світу на таке зло. Оскільки немає дедлайнів, які Путін би не зірвав, і немає таких дипломатичних можливостей, які не були б зіпсовані через РФ.

"Потрібні санкції. Потрібні тарифи на тих, хто спонсорує цю війну", - зазначив Зеленський.