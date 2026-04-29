В США заявили, что для открытия Ормузского пролива не требуется полное разминирование

Коридор вместо полного разминирования

Райт высказался на полях саммита "Триморья" в Дубровнике. Он отметил, что для возобновления движения танкеров достаточно обеспечить один безопасный проход - и это реально сделать в сжатые сроки.

Полное разминирование пролива, по данным Пентагона, озвученным на закрытом брифинге для Конгресса, может занять до шести месяцев.

Почему это критично

Иран заблокировал наиболее используемые маршруты через Ормузский пролив после начала американо-израильской войны против Исламской Республики. Пролив фактически закрыт с конца февраля - через него раньше проходила примерно пятая часть мировой добычи нефти и газа.

Последствия ощутимы: массовые сбои в поставках, резкий рост цен на нефть, дизель и бензин. В США скачок цен на топливо происходит за несколько месяцев до промежуточных выборов, на которых Республиканская партия Трампа будет бороться за большинство в Конгрессе.

Судоходные компании до сих пор отказываются от попыток пройти проливом - из-за риска захвата судов, мин и отсутствия гарантий безопасности.

Трубопроводные соглашения для Европы

Отдельно Райт анонсировал "исторические" трубопроводные соглашения в рамках так называемой "Мирной трубопроводной повестки дня" Трампа. Они должны увеличить объемы американской нефти и газа, поставляемых в Европу.