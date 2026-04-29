США расширили санкции против Ирана и предупредили китайские НПЗ о рисках
США ввели санкции против 35 лиц и структур, причастных к теневой банковской системе Ирана. Отдельно Вашингтон предупредил банки, работающие с китайскими нефтеперерабатывающими заводами, которые платят Тегерану за проход через Ормузский пролив.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Удар по теневым финансам
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) заявило, что подсанкционные лица и компании обеспечивали перемещение десятков миллиардов долларов в рамках схем уклонения от санкций и финансирования терроризма.
Среди структур, попавших под ограничения, - компания Farab Soroush Afagh Qeshm, которая сотрудничает с иранским Shahr Bank для продажи нефти, а также несколько так называемых rahbar-компаний, связанных с Bank Sina и Bank Sepah. Последний финансировал иранскую баллистическую ракетную программу.
Угроза китайским нефтепереработчикам
OFAC отдельно предупредил банки: любые платежи иранскому правительству или Корпусу стражей исламской революции за проход через Ормузский пролив грозят серьезными санкциями.
Под особое внимание попали независимые китайские нефтеперерабатывающие заводы - так называемые "чайники" - преимущественно в провинции Шаньдун. Вашингтон отметил, что некоторые из них проводили долларовые транзакции через американскую финансовую систему. Китай покупает более 80% иранской нефти.
Администрация Трампа уже ввела санкции против пяти китайских НПЗ, в частности в пятницу под удар попал Hengli Petrochemical - один из крупнейших покупателей иранской нефти.
Более 1000 санкционных действий
С февраля 2025 года OFAC ввел ограничения в отношении около 1000 иранских физических и юридических лиц, судов и самолетов. Глава Минфина Скотт Бессент назвал теневую банковскую систему Ирана "критической финансовой артерией" для вооруженных сил страны и предупредил о "серьезных последствиях" для всех, кто сотрудничает с этими сетями.
Напомним, ранее США ввели морскую блокаду Ормузского пролива после того, как Иран перекрыл судоходство в ответ на удары Америки и Израиля.
Президент Дональд Трамп предупредил, что нарушителей блокады могут уничтожать, а также заявил об огромных потерях, которые понес иранский флот. По данным Axios, Тегеран выставил новые морские мины, тогда как США используют беспилотники подводного базирования для их обезвреживания.