ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В США заявили, что Трамп якобы исчез из новых файлов Эпштейна

Воскресенье 21 декабря 2025 01:44
UA EN RU
В США заявили, что Трамп якобы исчез из новых файлов Эпштейна Фото: Джеффри Эпштейн (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

В США заметили исчезновение изображения президента США Дональда Трампа из новых файлов по делу скандального Джеффри Эпштейна, опубликованных накануне американским Минюстом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sky News.

О якобы исчезновении изображения Трампа из файлов Эпштейна сообщили в соцсетях демократы из Комитета по надзору Палаты представителей. Они заявили, что изображение с главой Белого дома, вероятно, было удалено.

В заметке, на которую они ссылаются, показано фото письменного стола с рамками для фотографий, а в ящике - изображение Дональда Трампа. По словам демократов, именно это фото "очевидно было удалено" из опубликованного массива материалов.

Другие пользователи соцсетей также сообщили, что больше не могут найти соответствующий файл. Исследовательская команда издания также не смогла обнаружить ранее загруженное изображение в официальном браузере файлов.

Для подтверждения этого было обнародовано сравнение: список файлов, доступных онлайн, и перечень материалов, загруженных вскоре после их публикации около 21:00 в пятницу.

Отметим, что накануне Минюст США опубликовал новую порцию файлов по делу Джеффри Эпштейна, среди которых действительно было изображение с американским лидером Дональдом Трампом.

Очевидно, речь идет именно об этом файле:

В США заявили, что Трамп якобы исчез из новых файлов ЭпштейнаФото: изображение с Трампом из новых файлов Эпштейна (Минюст США)

Как известно, 10 декабря американский суд принял решение разрешить обнародование материалов по делу Джеффри Эпштейна. Раскрытие стало возможным после принятия закона о прозрачности этих файлов.

Ранее материалы расследования по закону считались окончательно закрытыми. В августе суд отклонил запрос Министерства юстиции на их раскрытие.

В ноябре Дональд Трамп подписал закон о публикации файлов Эпштейна. Американский президент, комментируя свои связи с сексуальным преступником, говорил, что разорвал с ним общение уже давно.

По официальной версии, Джеффри Эпштейн совершил самоубийство в 2019 году, в одной из камер тюрьмы Нью-Йорка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Отключения продолжаются: в "Укрэнерго" определились с графиками на 21 декабря
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ