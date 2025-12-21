В США заявили, что Трамп якобы исчез из новых файлов Эпштейна

В США заметили исчезновение изображения президента США Дональда Трампа из новых файлов по делу скандального Джеффри Эпштейна, опубликованных накануне американским Минюстом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Sky News.

О якобы исчезновении изображения Трампа из файлов Эпштейна сообщили в соцсетях демократы из Комитета по надзору Палаты представителей. Они заявили, что изображение с главой Белого дома, вероятно, было удалено.

В заметке, на которую они ссылаются, показано фото письменного стола с рамками для фотографий, а в ящике - изображение Дональда Трампа. По словам демократов, именно это фото "очевидно было удалено" из опубликованного массива материалов.

Другие пользователи соцсетей также сообщили, что больше не могут найти соответствующий файл. Исследовательская команда издания также не смогла обнаружить ранее загруженное изображение в официальном браузере файлов.

Для подтверждения этого было обнародовано сравнение: список файлов, доступных онлайн, и перечень материалов, загруженных вскоре после их публикации около 21:00 в пятницу.

Отметим, что накануне Минюст США опубликовал новую порцию файлов по делу Джеффри Эпштейна, среди которых действительно было изображение с американским лидером Дональдом Трампом.

Очевидно, речь идет именно об этом файле:

Фото: изображение с Трампом из новых файлов Эпштейна (Минюст США)