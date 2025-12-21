У США заявили, що Трамп нібито зник із нових файлів Епштейна
У США помітили зникнення зображення президента США Дональда Трампа із нових файлів у справі скандального Джеффрі Епштейна, опублікованих напередодні американським Мін'юстом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sky News.
Про нібито зникнення зображення Трампа з файлів Епштейна повідомили в соцмережах демократи з Комітету з нагляду Палати представників. Вони заявили, що зображення з главою Білого дому, ймовірно, було видалено.
У дописі, на який вони посилаються, показано фото письмового столу з рамками для світлин, а в шухляді - зображення Дональда Трампа. За словами демократів, саме це фото "вочевидь було видалене" з опублікованого масиву матеріалів.
Інші користувачі соцмереж також повідомили, що більше не можуть знайти відповідний файл. Дослідницька команда видання також не змогла виявити раніше завантажене зображення в офіційному браузері файлів.
Для підтвердження цього було оприлюднено порівняння: список файлів, доступних онлайн, і перелік матеріалів, завантажених невдовзі після їх публікації близько 21:00 у п’ятницю.
Зазначимо, що напередодні Мін'юст США опублікував нову порцію фалів у справі Джеффрі Епштейна, серед яких дійсно було зображення з американським лідером Дональдом Трампом.
Вочевидь, мова йде саме про цей файл:
Фото: зображення з Трампом із нових файлів Епштейна (Мін'юст США)
Як відомо,10 грудня американський суд ухвалив рішення дозволити оприлюднення матеріалів по справі Джеффрі Епштейна. Розкриття стало можливим після прийняття закону про прозорість цих файлів.
Раніше матеріали розслідування за законом вважалися остаточно закритими. У серпні суд відхилив запит Міністерства юстиції на їх розкриття.
У листопаді Дональд Трамп підписав закон про публікацію файлів Епштейна. Американський президент, коментуючи свої зв'язки з сексуальним злочинцем, говорив, що розірвав з ним спілкування вже давно.
За офіційною версією, Джеффрі Епштейн скоїв самогубство у 2019 році, в одній із камер в'язниці Нью-Йорка.