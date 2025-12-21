У США заявили, що Трамп нібито зник із нових файлів Епштейна

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Sky News.

Про нібито зникнення зображення Трампа з файлів Епштейна повідомили в соцмережах демократи з Комітету з нагляду Палати представників. Вони заявили, що зображення з главою Білого дому, ймовірно, було видалено.

У дописі, на який вони посилаються, показано фото письмового столу з рамками для світлин, а в шухляді - зображення Дональда Трампа. За словами демократів, саме це фото "вочевидь було видалене" з опублікованого масиву матеріалів.

Інші користувачі соцмереж також повідомили, що більше не можуть знайти відповідний файл. Дослідницька команда видання також не змогла виявити раніше завантажене зображення в офіційному браузері файлів.

Для підтвердження цього було оприлюднено порівняння: список файлів, доступних онлайн, і перелік матеріалів, завантажених невдовзі після їх публікації близько 21:00 у п’ятницю.

Зазначимо, що напередодні Мін'юст США опублікував нову порцію фалів у справі Джеффрі Епштейна, серед яких дійсно було зображення з американським лідером Дональдом Трампом.

Вочевидь, мова йде саме про цей файл:

Фото: зображення з Трампом із нових файлів Епштейна (Мін'юст США)