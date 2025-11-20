ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп подписал закон о публикации документов по "делу Эпштейна": когда их обнародуют

США, Четверг 20 ноября 2025 16:37
UA EN RU
Трамп подписал закон о публикации документов по "делу Эпштейна": когда их обнародуют Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который принял Конгресс и который обязывает Белый дом обнародовать все материалы, касающиеся дела покойного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Отмечается, что Трамп объявил о подписании 19 ноября, сделав это после долгого сопротивления - и после того, как Палата представителей Конгресса США приняла закон 427 голосами. Давление по делу Эпштейна на Трампа в последнее время значительно усилилось.

Сейчас министерство юстиции США должно в течение 30 дней раскрыть все незасекреченные записи, документы, сообщения и материалы расследования по делу Джеффри Эпштейна - в том числе документы Федерального бюро расследований (ФБР) и прокуратуры.

Кроме этого, закон обязывает министерство обнародовать всю информацию о смерти Эпштейна в 2019 году. Официальная версия говорит, что Эпштейн якобы покончил с собой, находясь в федеральной тюрьме.

Запрет сокрытия материалов, прописанный в законопроекте, распространяется на будущее - и запрещает прятать любые материалы в любом деле из-за "ущерба репутации или политической чувствительности". Однако министру юстиции разрешается изъять материалы, которые "могли бы стать угрозой для федерального расследования или уголовного преследования, если они еще продолжаются".

Трамп и дело Эпштейна

Отметим, недавно в США вспыхнул новый виток скандала вокруг дела Джеффри Эпштейна. Новые обнародованные документы содержат многочисленные упоминания президента Дональда Трампа. На фоне этого рейтинг Трампа в США упал до минимума за весь его второй срок - до 38% поддержки.

Эпштейн "прославился" не тем, что был миллиардером, а тем, что организовал огромный публичный дом, получивший название "остров Эпштейна". "Услугами" этого острова могли пользоваться многочисленные друзья Эпштейна, среди которых было много известных и богатых людей (в том числе Трамп).

Старт делу дало обращение в 2005 году родителей 14-летней девушки в полицию Флориды. Они заявили, что Эпштейн совершал против их дочери сексуальные действия. Раскручивая дело, полиция обнаружила более 50 несовершеннолетних, которые признались, что получали от Эпштейна деньги за сексуальные услуги - и это только с 2002 по 2005 годы.

Сам Эпштейн, взятый под стражу, по официальной версии покончил с собой в федеральной тюрьме в 2019 году. Реальные обстоятельства его смерти остаются тайной: есть версия, что миллиардера "убрали", потому что он слишком много знал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
Новый "мирный план" США и РФ по войне в Украине: все, что известно на сейчас
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте