Трамп резко изменил позицию по Ормузскому проливу

После переговоров со странами Ближнего Востока США пересмотрели свои планы по Ормузскому проливу, отказавшись от одной из самых громких инициатив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, после "чрезвычайно плодотворных переговоров" с лидерами стран Ближнего Востока он решил отказаться от идеи ввести 20-процентную плату за проход судов через Ормузский пролив.

США же рассчитывают на заключение новых торговых и инвестиционных соглашений с государствами Персидского залива.

"Я решил заменить 20-процентную комиссию США за возмещение расходов на торговые и инвестиционные соглашения, которые будут разные государства Персидского залива заключать с Соединенными Штатами", - написал Трамп.

Президент США заявил, что такие договоренности должны обеспечить масштабный приток инвестиций в американскую экономику, способствовать строительству новых предприятий и созданию миллионов высокооплачиваемых рабочих мест.

Отдельно Трамп подчеркнул, что Ормузский пролив, по его словам, остается открытым для международного судоходства, за исключением судов, связанных с Ираном.

В то же время, он сообщил о намерении ввести полную блокаду судов, следующих в иранские порты, выходят из них или перевозят любые грузы, связанные с Ираном.

Также американский лидер вновь заявил, что Иран "никогда не будет иметь ядерное оружие".

Что предшествовало

Напомним, в ночь на 12 июля Иран объявил о полном закрытии Ормузского пролива после того, как, по утверждению Тегерана, несколько судов попытались пройти по несанкционированному маршруту.

Во время этого инцидента иранские силы атаковали контейнеровоз и заставили остановиться. В ответ США нанесли удары по иранским целям.