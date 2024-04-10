США ввели экспортные ограничения против компаний из России и Китая
Соединенные Штаты Америки решили ужесточить экспортные ограничения против РФ и добавили в "черный список" три компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сборник официальных документов правительства США.
Отмечается, что ограничения решило ввести Министерство торговли США. Под экспортный контроль должны будут попасть три компании из РФ, шесть из Китая и две из ОАЭ.
В перечень были занесены российские компании "ОДК-СТАР", "Дельта аэро" и "Аэросила".
Бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США причисляет эти компании к организациям, действующим вопреки интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов.
"ОДК-СТАР"
Производит топливные системы авиационных двигателей и другие компоненты для военных и гражданских самолетов.
"Аэросила"
Ведущая российская фирма в области разработки и производства авиационных винтов, винтовых вентиляторов, вспомогательных газотурбинных двигателей, а также авиационных агрегатов различного назначения.
США усиливают санкционное давление на Россию
В конце марта США ввели новые санкции против компаний из РФ за их помощь в уклонении от уже существующих ограничений.
Недавно двое граждан России в США признали свою вину в нарушении правил экспортного контроля. Они отправляли в РФ технику для авиации.
А вчера стало известно, что сенаторы от двух партий предложили законопроект, который будет призван остановить поставки американских технологий и полупроводников в Россию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.