США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії та Китаю
Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти РФ і додали до "чорного списку" три компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збірник офіційних документів уряду США.
Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. Під експортний контроль повинні будуть потрапити три компанії з РФ, шість із Китаю і дві з ОАЕ.
До переліку було занесено російські компанії "ОДК-СТАР", "Дельта аеро" і "Аеросила".
Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.
"ОДК-СТАР"
Виробляє паливні системи авіаційних двигунів та інші компоненти для військових і цивільних літаків.
"Аеросила"
Провідна російська фірма в галузі розробки та виробництва авіаційних гвинтів, гвинтових вентиляторів, допоміжних газотурбінних двигунів, а також авіаційних агрегатів різного призначення.
США посилюють санкційний тиск на Росію
Наприкінці березня США запровадили нові санкції проти компаній з РФ за їхню допомогу в ухиленні від уже чинних обмежень.
Нещодавно двоє громадян Росії у США визнали свою провину в порушенні правил експортного контролю. Вони відправляли в РФ техніку для авіації.
А вчора стало відомо, що сенатори від двох партій запропонували законопроєкт, який буде покликаний зупинити постачання американських технологій і напівпровідників до Росії.
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