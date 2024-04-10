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США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії та Китаю

Середа 10 квітня 2024 17:45
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США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії та Китаю Архівне фото: США запровадили експортні обмеження проти компаній із Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки вирішили посилити експортні обмеження проти РФ і додали до "чорного списку" три компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на збірник офіційних документів уряду США.

Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. Під експортний контроль повинні будуть потрапити три компанії з РФ, шість із Китаю і дві з ОАЕ.

До переліку було занесено російські компанії "ОДК-СТАР", "Дельта аеро" і "Аеросила".

Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

"ОДК-СТАР"

Виробляє паливні системи авіаційних двигунів та інші компоненти для військових і цивільних літаків.

"Аеросила"

Провідна російська фірма в галузі розробки та виробництва авіаційних гвинтів, гвинтових вентиляторів, допоміжних газотурбінних двигунів, а також авіаційних агрегатів різного призначення.

США посилюють санкційний тиск на Росію

Наприкінці березня США запровадили нові санкції проти компаній з РФ за їхню допомогу в ухиленні від уже чинних обмежень.

Нещодавно двоє громадян Росії у США визнали свою провину в порушенні правил експортного контролю. Вони відправляли в РФ техніку для авіації.

А вчора стало відомо, що сенатори від двох партій запропонували законопроєкт, який буде покликаний зупинити постачання американських технологій і напівпровідників до Росії.

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