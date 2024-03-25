США ввели санкции против компаний РФ, которые занимаются виртуальными платежами
Соединенные Штаты Америки сегодня, 25 марта, ввели новые санкции против компаний из РФ за их помощь в уклонении от уже действующих ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов США.
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) ввело санкции в отношении тринадцати юридических и двух физических лиц за деятельность в секторах финансовых услуг и технологий экономики Российской Федерации.
Речь идет о лицах, которые разрабатывают или предлагают услуги в сфере виртуальных активов, позволяющих уклоняться от уплаты налогов и санкций США.
Часть физических и юридических лиц способствовали проведению транзакций или предлагали другие услуги, которые помогли уже подсанкционным организациям уклоняться от ограничений.
Заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой Брайан Нельсон заявил, что Россия все чаще начала искать альтернативные платежные механизмы, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать войну против Украины.
Кто попал под ограничение
Ранее лидеры "Большой семерки" подтвердили свою приверженность к активизации усилий в борьбе с уклонением и обходом санкций и мер экспортного контроля.
В Минфине отметили, что все компании, против которых сегодня ввели санкции, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет потенциально уклоняться от санкций.
- Компания "ООО Крипто Эксплорер";
- Crypto Explorer DMCC;
- Эстонская фирма Bitfingroup OÜ;
- Компания B-Crypto;
- Компания "Мастерчейн";
- Компания Laitkhaus;
- Компания "Атомаиз";
- Кипрская компания Tokentrust Holdings Ltd;
- Компания "Веб3 Технологии";
- Компания "ТОЭП";
- Компания Bitpapa.
Под санкции также попали Игорь Вениаминович Кайгородов и Тимур Евгеньевич Буканов.
Отдельно США ввели ограничения против компаний "Эшелон Технологии", "Учебный центр "Эшелон", "Ключевые информационные системы", "Лаборатория кибербезопасности" и "Проектное бюро Эшелон" из-за закупок технологий.
Санкции против РФ
США, Евросоюз, Британия и другие страны постоянно вводят новые ограничения против РФ за ее агрессию против Украины и другую вредную деятельность. Недавно Европейский союз продлил действие санкций, введенных против РФ за войну в Украине.
Также ЕС готовится ввести пошлины на импорт зерна из России и Беларуси. Это станет первым ограничением на продовольственные товары после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.
А Соединенные Штаты Америки договорились с Турцией о новой системе соблюдения и введении новых санкций против России.
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