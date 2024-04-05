В США двое россиян признались в поставках оборудования для авиации РФ: что им грозит
Двое граждан России в США признали свою вину в нарушении правил экспортного контроля. Они отправляли в РФ технику для авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции США.
"На этой неделе двое граждан России признали себя виновными в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля в связи со схемой приобретения и незаконного экспорта контролируемых авиационных технологий российским конечным потребителям", - говорится в сообщении Минюста.
Один из обвиняемых, Олег Сергеевич Пацуля, также признал себя виновным в сговоре с целью международного отмывания денег.
Согласно судебным документам, Пацуля и Василий Сергеевич Беседин, проживающие во Флориде, вступили в сговор друг с другом и с несколькими другими людьми с целью обойти законы и правила США об экспорте и отправить авиационную технику в Россию.
Они начали заниматься незаконной деятельностью примерно в мае 2022 года, после вторжения России в Украину и ужесточения санкций США в отношении РФ.
Деньги россиян конфисковали
Обвиняемые хотели экспортировать нескольких партий карбоновой дисковой тормозной системы, используемой на самолетах Boeing 737.
Когда Беседин и Пацуля связывались с различными поставщиками в США с целью получить тормозную систему, они предоставили ложную информацию о том, что детали предназначались для других стран.
В Минюсте уточнили, что на счета в американских банках, связанных с компанией MIC P&I LLC, подконтрольной Пацуле, поступило не менее 4 582 288 долларов.
Их отправляли российские авиакомпании через счета в турецких банках для приобретения авиационных запчастей и комплектующих, предназначенных для незаконного экспорта. В рамках ходатайства Пацуля согласился конфисковать эти деньги.
Что им грозит
И Беседин, и Пацуля признали себя виновными в сговоре с целью вывоза товаров из США без лицензии в нарушение закона о реформе экспортного контроля, максимальное наказание за которое составляет 20 лет лишения свободы.
Пацуля также признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью международного отмывания денег, максимальное наказание за которое - 20 лет тюремного заключения.
Судья федерального окружного суда вынесет приговор по этому делу 17 июня.
Россия продолжает обходить санкции
Недавно Politico писало, что, несмотря на санкции в отношении российской нефти, страна-агрессор в 2023 году заработала 1 млрд евро от покупки горючего Европейским союзом.
Также СМИ сообщали, что итальянская компания Beretta до сих пор импортирует в Россию стрелковое оружие из-за собственной "дочки" и компании оружейного барона Михаила Хубутии.
А в Чехии заявляли, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.
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