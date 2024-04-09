В США предложили план по прекращению поставок полупроводников в Россию

Сенаторы от двух партий предложили законопроект, который будет призван остановить поставки американских технологий и полупроводников в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

План, предложенный сенаторами Миттом Ромни и Мэгги Гассан, предусматривает создание центра для координации усилий по прекращению поставок американских полупроводников, искусственного интеллекта и квантовых технологий в такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея.

В рамках нового законодательства для финансирования центра понадобится 25 миллионов долларов в 2025 финансовом году.

"Мы должны помешать нашим противникам покупать и злоупотреблять технологиями, разработанными в Америке", - заявил Хасан.

Чем еще может быть полезен закон

По его словам, этот двухпартийный закон усилит экспортный контроль благодаря увеличению ресурсов для выявления, расследования и предотвращения потенциальных экспортных нарушений.

Закон также будет призван выяснить, следует ли размещать за рубежом больше сотрудников правоохранительных органов США, занимающихся экспортным контролем.