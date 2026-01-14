США запросили у Европы разведданные по целям в Иране, - WP

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к европейским странам за разведданными о целях на территории Ирана
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По данным источников издания из числа европейских чиновников, представители администрации Трампа 12 января попросили их страны поделиться разведданными о возможных целях на территории Ирана.
Один из европейских чиновников отметил, что Вашингтон вряд ли нанесет удары по ядерным объектам, но может принять меры против руководителей организаций, ответственных за насилие на протестах в Иране.
В то же время, по информации источников Politico, возможности США по силовому воздействию на Иран существенно ограничены.
Как отмечает издание, американские военные корабли и личный состав, которые когда-то были в распоряжении администрации президента США на Ближнем Востоке, были переброшены в Карибский бассейн.
"Президент по-прежнему может отдать приказ о нанесении воздушного удара по руководству Ирана или по военным объектам, но его выбор существенно сокращен даже по сравнению с июнем прошлого года, когда США нанесли удар по иранским ядерным объектам", - пишет Politico.
Кроме того, как отмечает издание, администрация Трампа должна будет согласовать планы возможного применения силы с Конгрессом, что также ограничивает ее возможности.
Напомним, с конца декабря 2025 года в Иране происходят массовые протесты, которые приобрели серьезный масштаб и уже переросли в вооруженные столкновения.
Началось все с торговцев с центрального городского рынка Тегерана, которые 28 декабря вышли на улицы в знак протеста против резкого падения курса национальной валюты.
По данным местных СМИ, больше всего участвовали в протестах продавцы мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, которые покупают свой товар за иностранную валюту, а продают - за местную.
К митингам присоединились студенты и другие слои населения, а также, что стало довольно неожиданным - те, кто когда-то был "опорой режима".
Иранский режим отреагировал максимально жестоко - стрельбой, спецсредствами, избиениями и массовыми арестами.
По данным правозащитников, в Иране речь может идти уже о 12 тысячах погибших в результате масштабных антиправительственных протестов, которые продолжаются уже 16 дней. Предыдущие цифры были значительно меньше, при этом режим скрывает любые свидетельства относительно этого преступления.
Между тем президент США Дональд Трамп публично призвал иранцев продолжать антиправительственные протесты, "захватывать институты" и заявил, что помощь протестующим "уже в пути".
После первых данных о жертвах Трамп заявил, что Иран "начинает" переступать его "красную линию".
По данным Axios, Трамп раздумывает об ударах по Ирану, чтобы наказать режим аятолл за убийства. Но другие СМИ пишут, что в реальности военных решений нет, а в Белом доме до сих пор не решили, что будут делать.