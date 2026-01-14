США запросили у Європи розвіддані щодо цілей в Ірані, - WP

Адміністрація президента США Дональда Трампа звернулася до європейських країн за розвідданими щодо цілей на території Ірану
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За даними джерел видання з-поміж європейських чиновників, представники адміністрації Трампа 12 січня попросили їх країни поділитися розвідданими про можливі цілі на території Ірану.
Один з європейських чиновників зазначив, що Вашингтон навряд чи завдасть ударів по ядерних об'єктах, але може вжити заходів проти керівників організацій, відповідальних за насильство на протестах в Ірані.
Водночас, за інформацією джерел Politico, можливості США щодо силового впливу на Іран істотно обмежені.
Як зазначає видання, американські військові кораблі та особовий склад, які колись були в розпорядженні адміністрації президента США на Близькому Сході, були перекинуті в Карибський басейн.
"Президент, як і раніше, може віддати наказ про нанесення повітряного удару по керівництву Ірану або по військових об'єктах, але його вибір істотно скорочений навіть у порівнянні з червнем минулого року, коли США завдали удару по іранських ядерних об'єктах", - пише Politico.
Крім того, як зазначає видання, адміністрація Трампа повинна буде узгодити плани можливого застосування сили з Конгресом, що також обмежує її можливості.
Нагадаємо, з кінця грудня 2025 року в Ірані відбуваються масові протести, які набули серйозного масштабу і вже переросли у збройні сутички.
Почалося все з торговців із центрального міського ринку Тегерана, які 28 грудня вийшли на вулиці на знак протесту проти різкого падіння курсу національної валюти.
За даними місцевих ЗМІ, найбільше брали участь у протестах продавці мобільних телефонів, електроніки та побутової техніки, які купують свій товар за іноземну валюту, а продають - за місцеву.
До мітингів доєдналися студенти та інші верстви населення, а також, що стало доволі несподіваним - ті, хто колись був "опорою режиму".
Іранський режим відреагував максимально жорстоко - стріляниною, спецзасобами, побиттями та масовими арештами.
За даними правозахисників, в Ірані мова може йти вже про 12 тисяч загиблих внаслідок масштабних антиурядових протестів, які тривають вже 16 днів. Попередні цифри були значно меншими, при цьому режим приховує будь-які свідчення щодо цього злочину.
Тим часом президент США Дональд Трамп публічно закликав іранців продовжувати антиурядові протести, "захоплювати інституції" та заявив, що допомога протестувальникам "уже в дорозі".
Після перших даних про жертви Трамп заявив, що Іран "починає" переступати його "червону лінію".
За даними Axios, Трамп роздумує про удари по Ірану, щоб покарати режим аятол за вбивства. Але інші ЗМІ пишуть, що в реальності військових рішень немає, а в Білому домі досі не вирішили, що будуть робити.