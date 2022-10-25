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В США обеспокоены усилением союза России и Ирана

Новина українською →
США, Вторник 25 октября 2022 19:00
В США обеспокоены усилением союза России и Ирана Фото: заместитель помощника госсекретаря из Ирака, Ирана и общественной дипломатии Джен Гавито (Wikimedia)
Автор: Антон Малиновский

В Государственном департаменте США обеспокоены укреплением союза Ирана и России, который уже привел к поставкам боевых дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на выступление заместителя помощницы госсекретаря по Ираку, Ирану и общественной дипломатии Джен Гавито, цитирующемое Alarabiya News.

Выступая на мероприятии по Ираку в Атлантическом совете, Гавито высоко оценила голосование страны в ООН об осуждении незаконной аннексии Россией украинских территорий. Также она упомянула о поставках Ираном боевых БПЛА для РФ.

"Мы обеспокоены углублением российско-иранского союза, о чем свидетельствуют недавние поставки иранских БПЛА, используемых Россией для уничтожения гражданской инфраструктуры в Украине", - сказала американская дипломатка.

Напомним, что украинская разведка сообщает, что кроме беспилотников, Иран поставляет России бронежилеты и шлемы , а также персонал для обучения военных управлению "Шахедами".

Иран эти заявления отрицает и говорит, что готов направить в Украину экспертов , которые проверят факт использования Россией этих дронов-камикадзе.

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