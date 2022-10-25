В США занепокоєні посиленням союзу Росії та Ірану

В Державному департаменті США занепокоєні посиленням союзу Ірану та Росії, який вже призвів до поставок бойових дронів-камікадзе.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на виступ заступниці помічника держсекретаря по Іраку, Ірану та громадської дипломатії Джен Гавіто, який цитує Alarabiya News .

Виступаючи на заході щодо Іраку в Атлантичній раді, Гавіто високо оцінила голосування країни в ООН про засудження незаконної анексії Росією українських територій. Також вона згадала про постачання Іраном бойових БПЛА для РФ.

"Ми стурбовані поглибленням російсько-іранського союзу, про що свідчать нещодавні постачання іранських БПЛА, які Росія використала для знищення громадської інфраструктури в Україні", - сказала американська дипломатка.