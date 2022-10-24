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Иран отрицает отправку своих инструкторов в оккупированный Крым

Новина українською →
Понедельник 24 октября 2022 18:32
Иран отрицает отправку своих инструкторов в оккупированный Крым Фото: Иран отрицает отправку своих инструкторов в оккупированный Крым (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Иран отверг обвинения в том, что их военные находятся в оккупированном Крыму и помогают РФ проводить атаки беспилотниками по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя министерства иностранных дел Ирана Насера Канани, которое приводит издание Barron's .

"Мы категорически отвергаем эту новость", - заявил Канани.

По его словам, США стремятся отвлечь общественное мнение от "разрушительной роли, которую они играют в войне в Украине".

"Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не являюсь стороной войны в Украине. Мы не экспортируем оружие ни одной из сторон конфликта для войны в Украине", - добавил Канани.

Напомним, что Иран заявило готовности к переговорам с Украиной, чтобы опровергнуть обвинения.

Также США обвинили Иран во лжи и заявили об эскалации ситуации в Украине.

РБК-Украина писала о том, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского обращение России за помощью к Ирану, не что иное, как военно-политическое банкротство Кремля .

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