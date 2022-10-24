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Мобилизированных россиян снабжают бронежилетами и шлемами из Ирана, - ГУР

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Понедельник 24 октября 2022 17:13
Мобилизированных россиян снабжают бронежилетами и шлемами из Ирана, - ГУР Фото: Мобилизированных россиян снабжают бронежилетами и шлемами из Ирана (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Мобилизированных россиян начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства. Также из Ирана в Крым прибывают новые группы советников по применению беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУР МО Украины.

"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, ВС РФ начинают использовать снаряжение иранского производства", - говорится в сообщении.

По информации ГУР, в ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты. Половина из них бронежилеты, а другая половина это шлемы производства "Milad". Иранская амуниция находится в составе 1061 центра материально-технического обеспечения 3 мотострелковой дивизии в Белгородской области.

"Власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи ВС РФ в боевом применении нового типа БПЛА - "Arash-2" и иранских ракет класса "земля-земля". Их поставки планируется начать уже в ближайшее время", - сообщили в разведке.

В оккупированный Крым прибыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БпЛА типа "Shahed-136" и "Mohajer-6".

Напомним, что Иран может направить больше боевых беспилотников, чтобы помочь российским силам, испытывающим недостаток техники, нанести удары по целям в Украине.

Также США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

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