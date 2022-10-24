Иран заявил, что готов направить в Украину миссию для расследования поставок дронов РФ
Глава МИД Ирана Хусейн Амир-Абдоллахиан заявил, что его страна готова направить военных экспертов, которые расследуют обвинения в снабжении Ираном дронов-камикадзе России.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сообщение IRNA.
По информации издания, об этом глава иранского МИД сообщил на 18-й сессии Генеральной ассамблеи Ассоциации информационных агентств Азиатско-Тихоокеанского региона (OANA). Да, он заявил, что Иран не поставлял в Россию никакого оружия для войны с Украиной, в том числе, и беспилотники.
"В разговоре с господином Боррелем я сказал, что мы готовы отправить группу военных экспертов из Ирана, чтобы совместно с Украиной расследовать обвинения в использовании сделанных Ираном дронов на войне в Украине", - заявил глава МИД Ирана.
Он добавил, что если факты использования Россией иранских беспилотников подтвердятся, то Иран "не останется безразличным".
В то же время украинская разведка сообщает, что мобилизованных россиян начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства.
Также из Ирана в Крым прибывают новые группы советников по применению беспилотников. Иран эти заявления отрицает.