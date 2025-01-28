ОСГВ "Хортица" о ситуации в Часовом Яру и Торецке: продолжаются тяжелые бои в городской застройке

Российская армия при поддержке артиллерии продолжает штурмовать наши позиции на Краматорском и Торецком направлениях. Там продолжаются тяжелые бои в городской застройке Часового Яра и Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ОСГВ "Хортица".

По словам военных, по нашим укреплениям в Часовом Яру было осуществлено почти 140 артобстрелов, а в Торецке - более 80.

В районе Белой Горы враг пытался атаковать при поддержке бронетехники. В результате применения наших дронов, были уничтожены танк и БМП оккупантов, еще один танк и две ББМ - повреждены. В направлении Щербиновки для доставки личного состава противник применял автотехнику. Колонна из пяти автомобилей была уничтожена еще на подходе к рубежу выдвижения.

Ситуация на других направлениях

За прошедшие сутки на Харьковском направлении подразделения Сил обороны успешно отражали вражеские атаки в Волчанске.

На Купянском направлении - противник штурмовал позиции наших войск вблизи Двуречной, Новой Кругляковки и Песчаного, а на Лиманском направлении - враг атаковал в районах Новоегоровки, Копанок, Макеевки, Тернов, Зеленой Долины, Заречного и Колодязов. Потерь наших позиций не допущено.

Также безуспешными были наступательные действия оккупантов в районе Белогоровки - на Северском направлении.

Покровское направление остается самым горячим на всей линии боевого соприкосновения. Преимущественно без применения бронетехники противник проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Водяное Второе, Зеленое Поле, Елизаветовка, Миролюбовка, Сухой Яр, Удачное, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Богдановка, Дачное и Улаклы. Тяжелые бои продолжались в Лисовке, Котлином, Зеленом, Надеевке, Шевченко и Янтарном.

Силы обороны наносят врагу значительные потери в живой силе и технике. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Наши воины мужественно держат позиции на Новопавловском направлении. Здесь противник атаковал в Большой Новоселке и в районе Константинополя и Раздольного. Продолжаются тяжелые оборонительные бои.