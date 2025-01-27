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Украину атакуют дроны-камикадзе "Шахед" из России: где риск ударов

Понедельник 27 января 2025 23:20
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Украину атакуют дроны-камикадзе "Шахед" из России: где риск ударов Фото: Украина снова под атакой ударных беспилотников (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российская армия запустила в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Захватчики начали запускать БпЛА около 20:00 вечера с юга. После 22:00 появились новые группы беспилотников с северо-восточного направления и в Донецкой области.

По состоянию на 22:06, по данным военных, вражеские дроны двигались:

  • в Сумской области в западном направлении.
  • в Черниговской области в западном направлении.
  • в Одесской области в северо-западном направлении.
  • в Харьковской области в западном направлении.
  • в Донецкой области в западном направлении.
  • в Черкасской области в северо-западном направлении.
  • в Днепропетровской области в северном направлении.
  • в Николаевской области в северо-западном направлении.
  • в Кировоградской области в северном направлении.

В 23:01 сообщили о движении нескольких групп ударных БпЛА по территории Полтавской области в западном направлении.

В 23:15 Воздушные силы сообщили о движении группы ударных дронов по территории Киевской области в западном направлении, есть угроза для Житомирской области.

В Киевской области работают силы ПВО

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - отмечается в сообщении Киевской областной военной администрации.

По данным мониторинговых каналов, на 23:29 фиксируется один "Шахед" на границе Киевской и Житомирской областей.

По состоянию на 22:59 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Украину атакуют дроны-камикадзе &quot;Шахед&quot; из России: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Воздушные атаки России

В ночь на понедельник, 27 января, российские террористы атаковали Украину "Шахедами" с разных направлений.

Из-за падения обломков БпЛА, в Днепре повреждены девять многоэтажных домов.

А в Ивано-Франковской области БпЛА атаковали критическую инфраструктуру. На месте прилета произошло возгорание.

Кроме того, россияне ударили авиабомбами по поселку Степногорск в Запорожской области. Есть раненые среди местных жителей.

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