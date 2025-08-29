США закрывают агентство USAID, - Рубио

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио в соцсети X .

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А с небольшой группой основных программ, переданных в Госдепартамент, USAID официально находится в режиме закрытия", - написал Рубио.

USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) - это независимое ведомство правительства США, созданное в 1961 году, которое отвечает за оказание экономической, гуманитарной и технической помощи по всему миру. Его ключевая цель - содействие международному развитию, укреплению демократических институтов, здравоохранению, образованию и экономическому росту в странах-партнерах.

Украина стала одним из крупнейших получателей помощи от USAID после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С тех пор Агентство направило миллиарды долларов на поддержку критической инфраструктуры, выплату социальных пособий, финансирование образования и здравоохранения, а также на гуманитарные программы для внутренне перемещенных лиц.

2 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон прекращает реализацию всех проектов USAID. Он объяснил это тем, что результаты деятельности Агентства после завершения Холодной войны были крайне ограниченными.