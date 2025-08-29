ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США закрывают агентство USAID, - Рубио

Вашингтон, Пятница 29 августа 2025 22:56
UA EN RU
США закрывают агентство USAID, - Рубио Фото: Марко Рубио, госсекретарь США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США начали процедуру закрытия Агентства по международному развитию (USAID). Некоторые программы Агентства перешли под контроль Госдепа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио в соцсети X.

"С января мы сэкономили налогоплательщикам десятки миллиардов долларов. А с небольшой группой основных программ, переданных в Госдепартамент, USAID официально находится в режиме закрытия", - написал Рубио.

Он уточнил, что процесс закрытия Агентства возглавил директор Административно-бюджетного управления Госдепартамента США Рассел Воут.

По мнению Рубио, агентство USAID давным-давно вышло из-под контроля.

USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) - это независимое ведомство правительства США, созданное в 1961 году, которое отвечает за оказание экономической, гуманитарной и технической помощи по всему миру. Его ключевая цель - содействие международному развитию, укреплению демократических институтов, здравоохранению, образованию и экономическому росту в странах-партнерах.

Украина стала одним из крупнейших получателей помощи от USAID после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. С тех пор Агентство направило миллиарды долларов на поддержку критической инфраструктуры, выплату социальных пособий, финансирование образования и здравоохранения, а также на гуманитарные программы для внутренне перемещенных лиц.

2 июля госсекретарь США Марко Рубио объявил, что Вашингтон прекращает реализацию всех проектов USAID. Он объяснил это тем, что результаты деятельности Агентства после завершения Холодной войны были крайне ограниченными.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки USAID Марко Рубио
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим