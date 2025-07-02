США официально прекратили реализацию проектов USAID: что будет дальше

Соединенные Штаты прекращают функционирование программ под эгидой USAID. В дальнейшем всеми программами внешней помощи будет руководить Государственный департамент.

Об этом отметил государственный секретарь США Марко Рубио, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение на платформе Substack.

Глава американской дипломатии отметил, что в ходе всестороннего пересмотра администрацией Трампа тысяч программ и более 715 млрд долларов расходов (с учетом инфляции), было установлено, что Агентство США по международному развитию (USAID) не соответствует базовому критерию продвижения национальных интересов государства в мире.

Рубио назвал "крайне ограниченными" результаты деятельности Агентства после завершения "холодной войны": во многих случаях цели развития не были достигнуты, ситуация с безопасностью ухудшилась, в то же время, антиамериканские настроения - выросли.

В качестве примера он привел потраченные более 89 млрд долларов на страны Ближнего Востока и Северной Африки, которые не способствовали росту уровня поддержки США.

Кроме того, общие расходы в Секторе Газа и на Западном берегу с 1991 года составили 9,3 млрд долларов. Часть средств пошла на структуры, связанные с союзниками ХАМАС, что "вызвало лишь новые претензии к США вместо благодарности".

Стратегическая эффективность и "флаг Соединенных Штатов"

С учитом результатов мониторинга, по словам главы Госдепа, с 1 июля Агентство USAID прекращает реализацию программ внешней помощи.

"В дальнейшем все проекты, соответствующие политике действующей администрации и способствующие интересам США, будет администрировать Госдепартамент. Они будут реализовываться с большей подотчетностью, стратегичностью и эффективностью", - отметил Рубио.

Он также добавил, что отныне на гуманитарной помощи США "вместо десятков логотипов неправительственных организаций, будет изображен только один - флаг Соединенных Штатов".

По его словам, получатели помощи "должны знать, что она является вкладом американского народа, а не анонимной поддержкой со стороны неидентифицированных организаций".

Рубио отметил, что передача большей ответственности региональным бюро и дипломатам на местах, позволяет оперативно адаптировать программы к потребностям партнеров и национальным интересам США.

Кроме того, по словам руководителя американской дипломатии, новая модель помощи также позволит эффективнее противостоять практике оказания помощи со стороны Китая, что "имеет эксплуататорский характер, и одновременно продвигать стратегические цели США в ключевых регионах".

"Мы выбираем торговлю вместо помощи, возможности вместо зависимости, инвестиции вместо субсидий. Для США и многих государств мира 1 июля станет началом новой эпохи глобального партнерства, мира, инвестиций и процветания", - подытожил руководитель Госдепартамента.