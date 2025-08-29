ua en ru
США закривають агентство USAID, - Рубіо

Вашингтон, П'ятниця 29 серпня 2025 22:56
США закривають агентство USAID, - Рубіо Фото: Марко Рубіо, держсекретар США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

США почали процедуру закриття Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Деякі програми Агентства перейшли під контроль Держдепу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державного секретаря США Марко Рубіо в соцмережі X.

"З січня ми заощадили платникам податків десятки мільярдів доларів. А з невеликою групою основних програм, переданих до Держдепартаменту, USAID офіційно перебуває в режимі закриття", - написав Рубіо.

Він уточнив, що процес закриття Агентства очолив директор Адміністративно-бюджетного управління Держдепартаменту США Рассел Воут.

На думку Рубіо, агентство USAID давним-давно вийшло з-під контролю.

USAID

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) - це незалежне відомство уряду США, створене 1961 року, яке відповідає за надання економічної, гуманітарної та технічної допомоги по всьому світу. Його ключова мета - сприяння міжнародному розвитку, зміцненню демократичних інститутів, охороні здоров'я, освіті та економічному зростанню в країнах-партнерах.

Україна стала одним із найбільших одержувачів допомоги від USAID після початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Відтоді Агентство спрямувало мільярди доларів на підтримку критичної інфраструктури, виплату соціальних допомог, фінансування освіти та охорони здоров'я, а також на гуманітарні програми для внутрішньо переміщених осіб.

2 липня держсекретар США Марко Рубіо оголосив, що Вашингтон припиняє реалізацію всіх проєктів USAID. Він пояснив це тим, що результати діяльності Агентства після завершення Холодної війни були вкрай обмеженими.

