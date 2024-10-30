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В США призвали Байдена разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Двухпартийные лидеры Хельсинкской комиссии США обратились к президенту страны Джо Байдену. Они просят его дать разрешение Польше как союзнику по НАТО сбивать вражеские ракеты над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

По данным издания, республиканец Джо Уилсон и демократ Стив Коэн направили Байдену письмо. В нем они просят предоставить Польше полномочия "перехватывать и нейтрализовать ракеты над Украиной, особенно угрожающие приблизиться к польскому воздушному пространству".

Их запрос основан на том, что Польша имеет инициативу применять свои системы ПВО и потенциально расширить их действие не только на польское небо, но и на украинское.

Следует напомнить, что этой весной, во время одного из обстрелов Украины Россией, российские ракеты на короткое время пересекли польское воздушное пространство.

Российские ракеты над Польшей

В конце прошлого года Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявляло онарушении воздушного пространства неопознанным объектом во время террористической атаки России против Украины.

Позже в Польше заявили, чтоРФ может намеренно проводить операции или обстрелы у украинско-польской границы , поскольку там не находится никаких группировок войск.

Уже этим летом стало известно, что Украина и Польша обсуждают механизм, чтобы польская противовоздушная оборона могла сбивать российские ракеты и Украину.

 

Может ли Польша сбивать российские цели над Украиной – в материале РБК-Украина.

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