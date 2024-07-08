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Зеленский заявил о разработке механизма уничтожения ракет РФ Польшей

Варшава, Понедельник 08 июля 2024 16:10
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Зеленский заявил о разработке механизма уничтожения ракет РФ Польшей Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Украина и Польша работают над механизмом, в рамках которого польская противовоздушная оборона будет сбивать российские ракеты и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Польши Дональда Туска.

"Мы благодарны за специальные договоренности, которые отражены в соглашении по безопасности. Они предусмотрены положением о разработке механизма насчет сбивания в воздушном пространстве Украины российских ракет и дронов", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что это касается только тех воздушных целей, которые были выпущены в направлении Польши.

Зеленский выразил надежду, что команды Министерств обороны Украины и Польши, а также военные смогут проработать быструю реализацию этого пункта договоренностей.

Что предшествовало

Напомним, российские оккупанты несколько раз запускали свои ракеты в сторону Польши. Они даже нарушали польское воздушное пространство, но ПВО их не сбивала.

После одного из таких случаев глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал Польшу сбивать такие ракеты. Поскольку если ничего не делать, то Россия может расценить это "как поощрение".

К слову, Зеленский сегодня, 8 июля находится с визитом в Варшаве. Там он подписал соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

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