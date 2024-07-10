Польша начнет сбивать ракеты над Украиной? Ближайшие дни станут определяющими

Украина и Польша подписали соглашение о безопасности. Среди прочего оно предполагает, что Польша сможет сбивать российские ракеты над украинской территорией.

О том, как это может быть реализовано и почему многое определится в ближайшее в дни, - в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Соглашение было подписано накануне саммите НАТО в Вашингтоне. Я думаю, не случайно, чтобы как раз в рамках саммита обсудить, как тем или иным способом улучшить украинскую систему ПВО.

Пункт о возможности сбивать российские ракеты укладывается в комплекс мер, чтобы подтолкнуть отдельные страны к конкретным действиям и согласовать их с НАТО. Чтобы там увидели, что есть как минимум согласованная позиция Украины и Польши. Надеюсь, это ускорит процесс.

Другой вопрос, как это будет реализовано и в какой форме.

Мне кажется, действенным инструментом могут стать польские F-16. Которые могут действовать непосредственно над нашей территорией. Украина может разрешить такие полеты, и в рамках этого F-16 возьмут на патрулирование, например, некоторые районы Львовской, Волынской областей и так далее во время массированных российских атак.

Вторым способом является перемещение средств ПВО Польши и создание бесполетной зоны вглубь территории Украины на 50-100 км в зависимости от того, какие это будут системы. Есть всего два способа, других я не вижу.

Зачем нужно согласование с НАТО? Польша с самого начала выбрала такой формат активных консультаций. Хочу напомнить, еще в 2022 году Варшава обращалась за разъяснением, как действовать во время российских атак на Украину, в том числе, когда ракеты нарушают польское воздушное пространство. Они хотят обсуждать все возможности, чтобы потом не получать негативных фидбеков от Брюсселя.

Думаю, инициатива Украины и Польши будет активно обсуждаться в ближайшие дни. И ближайшие дни станут определяющими, насколько перехват российских ракет польской ПВО вообще реален. Надеюсь, реален и в самой близкой перспективе.

Как раз появился очередной повод для тех, кто говорит, что не нужно пересекать "красные линии" Путина. Мы увидели, как Россия совершила ужасное преступление, ударив 8 июля по "Охматдету", жилому дому и еще одному медицинскому центру в Киеве. Появилась довольно серьезное основание, чтобы проработать идею сбивания ракет.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина