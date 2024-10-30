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У США закликали Байдена дозволити Польщі збивати ракети над Україною

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Двопартійні лідери Гельсінської комісії США звернулися до президента країни Джо Байдена. Вони просять його дати дозвіл Польщі, як союзнику по НАТО, збивати ворожі ракети над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

За даними видання, республіканець Джо Вілсон та демократ Стів Коен надіслали Байдену листа. У ньому вони просять надати Польщі повноваження "перехоплювати та нейтралізувати ракети над Україною, особливо ті, що загрожують наблизитися до польського повітряного простору".

Їх запит базується на тому, що Польща має ініціативу застосовувати свої системи ППО та потенційно розширити їх дію не лише на польське небо, а я на українське.

Варто нагадати, що цією весною, під час одного з обстрілів України Росією, російські ракети на короткий час перетнули польський повітряний простір.

Російські ракети над Польщею

Наприкінці минулого року Оперативне командування Збройних сил Польщі заявляло про порушення повітряного простору невпізнаним об'єктом під час терористичної атаки Росії проти України.

Пізніше у Польщі завили, що РФ може навмисно проводити операції або ж обстріли біля українсько-польського кордону, оскільки там не перебуває жодних угруповань військ.

Вже цього літа стало відомо, що Україна та Польща обговорюють механізм, щоб польська протиповітряна оборона могла збивати російські ракети та над Україною.

 

Чи може Польща збивати російські цілі над Україною - у матеріалі РБК-Україна.

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